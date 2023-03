Aegon en ING lager op Damrak na ingrepen bankensector VS

Banken en verzekeraars gingen maandag opnieuw omlaag op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten de ingrepen van de Amerikaanse autoriteiten in de bankensector van het land. Daar was vrijdag onrust ontstaan door het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB). De Amerikaanse autoriteiten namen de bank over en garanderen nu dat de klanten al hun tegoeden terugkrijgen. Investeerders in SVB, zoals aandeelhouders en obligatiehouders, worden echter niet gered.

Aegon, ING en NN Group waren opnieuw de sterkste dalers in de AEX, met verliezen tot 1,6 procent. In de MidKap verloor ABN AMRO 1,5 procent. Ook andere grote Europese financiƫle concerns lieten overwegend verliezen zien.

De Amerikaanse autoriteiten grepen ook in bij Signature Bank en sloten de wankele cryptobank uit New York. De klanten van deze bank krijgen eveneens al hun tegoeden terug. De Federal Reserve kondigde tevens aan dat banken extra toegang krijgen tot contanten. Daarmee wil de centrale bank voorkomen dat andere banken gedwongen worden om staatsobligaties met verliezen te verkopen.

Ook Pharming moest het ontgelden en zakte 4,8 procent. Het biotechbedrijf heeft in totaal 45 miljoen dollar op rekeningen bij de omgevallen SVB en de Britse tak SVB UK staan. Dankzij de stappen van de autoriteiten verwacht het bedrijf volledige toegang te hebben tot de contanten bij SVB in de VS. Dat gaat om 26 miljoen dollar. Pharming blijft de situatie bij de Britse tak van SVB actief volgen.

De Britse regering heeft al aangegeven met een pakket noodsteun te komen voor bedrijven die hun tegoeden bij SVB zijn kwijtgeraakt. Ook wordt SVB UK voor een symbolisch bedrag van 1 pond overgenomen door de Britse bank HSBC. Het aandeel HSBC daalde 0,8 procent in Londen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 741,72 punten. Techinvesteerder Prosus (plus 2,8 procent) was de sterkste stijger in de hoofdindex dankzij een stevige koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft. De MidKap daalde 0,5 procent in tot 987,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,6 procent.

Azerion kelderde 11,5 procent. De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) doet onderzoek naar onregelmatigheden in de handel van aandelen van het gamesbedrijf. In verband hiermee treedt Atilla Aytekin, een van de topmannen van Azerion, tijdelijk terug.

De euro was 1,0721 dollar waard, tegen 1,0664 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent in prijs tot 76,85 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 82,97 dollar per vat.