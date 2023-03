AEX-index fors in het rood door problemen bij Amerikaanse banken

De AEX-index op het Damrak ging maandag opnieuw hard onderuit, na het koersverlies van afgelopen vrijdag. Ook in Londen, Parijs en Frankfurt zakten de beurzen hard weg. Vooral de banken en verzekeraars kregen opnieuw harde klappen. In Amsterdam kelderde ING 7 procent en Aegon verloor ruim 5 procent. ABN AMRO leverde bijna 7 procent in.

De koersdalingen volgen op de ingrepen van de Amerikaanse autoriteiten in de bankensector van het land. Daar was vrijdag onrust ontstaan door het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB). De Amerikaanse autoriteiten namen de bank over en garanderen nu dat de klanten al hun tegoeden terugkrijgen. Investeerders in SVB, zoals aandeelhouders en obligatiehouders, worden echter niet gered.

De Amerikaanse autoriteiten grepen ook in bij Signature Bank en sloten de wankele cryptobank uit New York. De klanten van deze bank krijgen eveneens al hun tegoeden terug. De Federal Reserve kondigde tevens aan dat banken extra toegang krijgen tot contanten. Daarmee wil de centrale bank voorkomen dat andere banken gedwongen worden om staatsobligaties met verliezen te verkopen.

Beleggers lijken er echter niet van overtuigd dat met de maatregelen een verspreiding van de financiële problemen bij SVB naar andere banken zal worden voorkomen. Zo kelderden de kleinere Amerikaanse banken First Republic Bank en PacWest ruim 50 procent en bijna 30 procent in de voorbeurshandel op Wall Street.

Ook in Frankfurt bleef Deutsche Bank onder druk staan en zakte bijna 6 procent. De geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse raakte 11 procent kwijt in Zürich. In Londen verloor HSBC 3,8 procent. De Britse bank neemt de Britse tak van SVB over voor een symbolisch bedrag van 1 pond. Ook neemt de Britse regering maatregelen voor bedrijven die hun tegoeden bij SVB UK zijn kwijtgeraakt.

Het in Amsterdam genoteerde biotechbedrijf Pharming liet weten dankzij de maatregelen in de VS en het Verenigd Koninkrijk volledige toegang te houden tot zijn banktegoeden bij SVB. Het bedrijf heeft in totaal 45 miljoen dollar op rekeningen staan bij SVB en de Britse tak. Het aandeel zakte desondanks 5,5 procent.

De AEX noteerde rond 11.00 uur 2,4 procent in het rood op 725,83 punten. De MidKap kelderde 3,6 procent tot 957,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 2,5 procent.

De euro was 1,0673 dollar waard, tegen 1,0664 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent in prijs tot 75,43 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 81,48 dollar per vat.