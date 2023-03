Aziatische beurzen gemengd na redding klanten failliete SVB

De Aziatische aandelenbeurzen lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse autoriteiten de rekeninghouders bij de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB) toegang zullen geven tot al hun tegoeden. Daarmee moet verdere besmetting van het financiƫle systeem worden voorkomen. Investeerders in SVB, zoals aandeelhouders en obligatiehouders, worden niet gered.

Ook sloten de Amerikaanse autoriteiten de wankele cryptobank Signature Bank. De klanten van deze bank krijgen eveneens al hun tegoeden terug. De stappen zorgden voor opluchting bij beleggers. Ook verwachten analisten van zakenbank Goldman Sachs dat de Federal Reserve later deze maand zal afzien van een verdere verhoging van de rente vanwege de onrust in het bankensysteem. De openingsindicatoren wijzen dan ook op een herstel van de aandelenbeurzen in New York, na de forse verliezen van vorige week.

De Hang Seng-index in Hongkong was positieve uitschieter in de regio en noteerde tussentijds 1,8 procent in de plus. Vooral grote techbedrijven als Alibaba en Tencent lieten stevige winsten zien van 2,6 procent en 4,8 procent. De hoofdindex in Shanghai won 0,7 procent. De nieuwe Chinese premier Li Qiang verklaarde dat de groeidoelstelling van ongeveer 5 procent voor de Chinese economie dit jaar geen eenvoudige taak zal zijn. Ook verwerkten beleggers de herbenoeming van gouverneur Yi Gang van de People’s Bank of China, de Chinese centrale bank. Dat was een verrassing, want alom werd verwacht dat de 65-jarige Yi met pensioen zou gaan en geen tweede termijn zou krijgen.

De Nikkei in Tokio bleef wel onder druk staan en sloot 1,1 procent in de min. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank zakte 1,8 procent door de vrees dat het moeilijk zal worden voor start-ups in de techsector om financiering aan te trekken. SVB deed namelijk veel zaken met dat soort ondernemingen. Ook de banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group gingen verder omlaag en verloren tot 4,6 procent.

De Kospi in Seoul won 0,6 procent. Het Zuid-Koreaanse entertainmentbedrijf SM Entertainment kelderde ruim 22 procent. Muziekbedrijf Hybe, bekend van de populaire K-pop band BTS, trok het overnamebod op zijn rivaal SM in. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent.