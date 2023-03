Baggeraar Van Oord buigt verlies om in winst

Hoewel de Nederlandse baggeraar Van Oord “een van de meest turbulente jaren” in de 154-jarige geschiedenis van het bedrijf achter de rug heeft, is het toch gelukt om een verlies om te buigen in winst. Het concern behaalde een nettowinst in 2022 van 60 miljoen euro vergeleken met een verlies van 62 miljoen euro in het voorgaande jaar, maakte Van Oord bekend.

“Operationeel en financieel was 2022 een jaar van groei en herstel. Het was geen gemakkelijk jaar, externe factoren zorgden voor problemen in de toeleveringsketen, waardoor prijzen en planning onder druk kwamen te staan”, zegt Pieter van Oord, directeur van het bedrijf in een toelichting. Dit had volgens hem grote gevolgen voor projecten en opdrachtgevers. Aan het eind van het jaar was “de complexe projectenportefeuille” onder controle en nam het nettoresultaat toe.

De omzet van de maritieme dienstverlener, met hoofdkantoor in Rotterdam, ging vorig jaar met een kwart omhoog tot 2 miljard euro. “Marktomstandigheden en operationele uitdagingen vroegen om alles uit de kast te halen, met als doel te zorgen voor herstel en een positief resultaat”, stelt de directeur.

Volgens Van Oord is het jaar afgesloten met een “goed gevulde orderportefeuille en positieve vooruitzichten”. De topman voorziet vooral toekomstige groei van de snel toenemende vraag naar oplossingen op het vlak van klimaat en offshore energieprojecten.