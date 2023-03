Biden: personen achter bankenchaos zullen verantwoording afleggen

De personen die de chaos hebben veroorzaakt in het Amerikaanse bankensysteem door het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank, zullen “volledige verantwoording afleggen”. Dat heeft president Joe Biden gezegd. Hij komt later op maandag met nieuwe maatregelen naar buiten om het bancaire systeem in de Verenigde Staten sterker te maken.

“Ik ben er diep aan toegewijd dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze chaos volledige verantwoording zullen afleggen en dat we doorgaan met onze inspanningen om toezicht en regelgeving te versterken voor grotere banken zodat we niet weer in deze situatie terechtkomen”, aldus Biden. “De Amerikaanse bevolking en bedrijfsleven kunnen er vertrouwen in hebben dat hun banktegoeden er zijn als ze die nodig hebben.”

Het economisch team van Biden heeft afgelopen weekend nauw samengewerkt met de Federal Reserve, de federale overheidsdienst FDIC en het ministerie van Financiƫn om de schade door het omvallen van SVB en ook Signature Bank voor de bredere bankensector in te dammen. Rekeninghouders van SVB en Signature Bank krijgen nu toegang tot al hun tegoeden.

SVB was een belangrijke geldschieter voor start-ups. Zondag werd nog bekend dat het Nederlandse biotechnologiebedrijf Pharming in totaal 45 miljoen dollar op rekeningen van SVB heeft staan. Het gaat dan Amerikaanse en Britse rekeningen van SVB.

De Britse regering heeft gezegd met een pakket aan noodsteun te komen voor start-ups die hun tegoeden bij SVB zijn kwijtgeraakt. Daarmee moeten ze de lonen en andere lopende kosten kunnen blijven betalen. Maandagochtend werd ook bekend dat de grote Britse bank HSBC het Britse onderdeel van SVB voor het symbolische bedrag van 1 pond overneemt. Rekeninghouders zouden daarbij volledig beschermd zijn.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gezegd de ontwikkelingen rond de omgevallen banken nauwlettend in de gaten te houden en er groot vertrouwen in te hebben dat de Amerikaanse autoriteiten de juiste stappen zetten om de situatie onder controle te krijgen.