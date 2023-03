Bioboeren willen dat biologische producten goedkoper worden

Biologische producten liggen voor een te hoge prijs in de schappen vergeleken met niet-duurzaam geproduceerd eten en drinken, zegt de vereniging van biologische boeren en tuinders Biohuis. Supermarkten zouden volgens de belangenbehartiger meer biologische producten kunnen verkopen voor een lagere prijs als winkels hun winst op deze producten in eurocenten bepalen, stelt Biohuis.

Supermarkten bepalen de winst op producten door een bepaald percentage te berekenen over het bedrag waarvoor ze artikelen inkopen. Supermarkten kopen biologische producten in voor hogere prijzen vergeleken met de niet-duurzame varianten omdat biologische boeren en tuinders hogere kosten maken. Ze gebruiken bijvoorbeeld geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Consumenten gaan eerder voor de niet-biologische producten omdat die goedkoper zijn.

Door een bepaald aantal eurocenten bovenop de inkoopprijs te berekenen, worden biologische producten goedkoper en zullen supermarkten er meer van verkopen, zegt een woordvoerster van Biohuis. Biologische producten kunnen daarnaast goedkoper door de btw op dit soort producten af te schaffen of te verlagen. De organisatie pleit hier al langer voor. Belangenorganisatie Bionext en supermarkten zijn hierover volgens haar in gesprek.

Supermarkten rekenen een hogere marge omdat biologische producten minder vaak worden verkocht dan niet-duurzaam geproduceerde varianten, stelt de woordvoerster. “Dat komt natuurlijk ook door die hogere marge.”