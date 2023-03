Damrak lijkt te herstellen na ingrepen in bankensector VS

De Amsterdamse beurs lijkt maandag voorzichtig te herstellen na de zware verliezen van afgelopen week, die werden veroorzaakt door het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB). De bank, die veel zaken deed met start-ups in de techsector, viel vrijdag om nadat er een bankrun was ontstaan. De Amerikaanse autoriteiten namen de bank over en garanderen nu dat de klanten al hun tegoeden terugkrijgen. Daarmee willen ze voorkomen dat de problemen bij SVB overslaan naar andere banken.

Het in Amsterdam genoteerde biotechbedrijf Pharming liet zondag weten in totaal 45 miljoen dollar op rekeningen bij de omgevallen SVB en de Britse tak SVB UK te hebben staan. Dat is ongeveer een kwart van alle contanten die het Leidse bedrijf heeft. Pharming verwacht weer volledige toegang te hebben tot de contanten bij SVB in de VS in het licht van de aankondiging van de Amerikaanse regering. Dat gaat om 26 miljoen dollar.

Pharming blijft de situatie actief volgen, ook met betrekking tot zijn geld bij de Britse tak van SVB. De Britse regering heeft al aangegeven met een pakket noodsteun te komen voor bedrijven die hun tegoeden bij SVB zijn kwijtgeraakt. Ook wordt SVB UK voor een symbolisch bedrag van 1 pond overgenomen door de Britse bank HSBC.

De Amerikaanse autoriteiten grepen ook in bij Signature Bank en sloten de wankele cryptobank uit New York. De klanten van deze bank krijgen eveneens al hun tegoeden terug. De stappen zorgen voor opluchting bij beleggers. Ook verwacht zakenbank Goldman Sachs dat de Federal Reserve later deze maand zal afzien van een verdere verhoging van de rente vanwege de onrust in het bankensysteem. Door de snelle en stevige verhogingen van de rente in de VS zou SVB namelijk in de problemen zijn gekomen. In Europa komt de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week met het rentebesluit.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een kleine openingswinst. Ook de andere Europese beurzen lijken iets hoger te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,9 procent in hoger dankzij stevige koerswinsten bij de Chinese techbedrijven. De Nikkei in Tokio sloot daarentegen 1,1 procent in de min door flinke verliezen bij de Japanse banken.

Op het Damrak kwam Basic-Fit nog met jaarcijfers. De fitnessketen zag de omzet vorig jaar stijgen tot 795 miljoen euro en rekent voor dit jaar op een verdere groei tot minstens 1 miljard euro. Het aantal leden nam toe en het bedrijf opende in 2022 een recordaantal van 185 nieuwe clubs. Dit jaar wil het bedrijf minstens 200 nieuwe clubs openen.

De euro was 1,0720 dollar waard, tegen 1,0664 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 76,92 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 83,03 dollar per vat.