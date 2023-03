Duits vliegverkeer ontregeld door stakingen op luchthavens

Het vliegverkeer in Duitsland wordt maandag ontregeld door stakingen van beveiligers op de luchthavens van Berlijn, Hamburg, Hannover en Bremen. Door die acties zijn veel vluchten geschrapt en worden tienduizenden reizigers getroffen.

Ook Schiphol wordt geraakt door de Duitse stakingen. Volgens de website van Schiphol zijn vluchten vanuit Bremen, Hamburg en Berlijn naar de Nederlandse luchthaven geannuleerd. Ook bepaalde vluchten naar Duitsland zijn geschrapt.

De stakingen werden uitgeroepen door vakbond Verdi. De beveiligers zouden niet voldoende betaald krijgen voor de werkzaamheden, die vaak op onregelmatige uren plaatsvinden. Volgens Verdi zijn de toeslagen voor die onregelmatigheid al sinds 2006 niet verhoogd.

De acties begonnen zondagavond en maandagochtend vroeg. De luchthavens van Berlijn, Bremen en Hamburg hebben besloten alle vertrekkende vluchten te schrappen voor maandag. Ook veel inkomende vluchten worden waarschijnlijk geraakt. Op Hannover zouden alle vluchten komen te vervallen.

Vakbonden en luchthavenbedrijven in Duitsland liggen al langer met elkaar in de clinch over de lonen die onvoldoende zijn om de hoge inflatie te compenseren. Vrijdag was er nog een staking van bagagecontroleurs op het vliegveld van München. Eerder dit jaar waren er ook al acties op Duitse luchthavens, waaronder ook in Düsseldorf, Keulen, Frankfurt en Stuttgart.