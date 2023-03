Fed start onderzoek naar eigen handelen rond omvallen SVB

De Federal Reserve gaat een intern onderzoek instellen naar haar toezicht op Silicon Valley Bank (SVB), in de periode voorafgaand aan het faillissement van die bank. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell vragen de gebeurtenissen rond SVB “om een grondige, transparante en snelle herziening door de Federal Reserve”, zei hij in een verklaring.

Vicevoorzitter van de Amerikaanse centrale bank Michael Barr zal het onderzoek leiden. De resultaten zullen 1 mei bekend worden gemaakt. Barr stelt dat toezichthouders “nederig moeten zijn” en “moeten leren van deze ervaring”.

De Amerikaanse president Joe Biden drong maandag aan op strengere regels voor banken. Daarbij keek hij ook naar toezichthouders. Volgens Biden is het belangrijk om te zorgen dat de problemen niet nogmaals terugkomen. “We zullen hier niet stoppen, we zullen alles doen wat nodig is.”

SVB had leningen afgesloten toen de rentes laag waren, maar nu die de laatste maanden flink zijn verhoogd, had de bank moeite om zijn leningen te herfinancieren. Daardoor kwam de belangrijke geldschieter voor onder meer start-ups in de techsector in de financiƫle problemen. SVB werd vrijdag door de Californische autoriteiten gesloten nadat het niet was gelukt om geld op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De Amerikaanse autoriteiten hebben SVB inmiddels overgenomen en garanderen dat de klanten al hun tegoeden terugkrijgen. Zij grepen ook in bij branchegenoot Signature Bank door de cryptobank uit New York te sluiten. De klanten van deze bank krijgen, evenals de klanten van SVB, al hun tegoeden terug.