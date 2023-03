Ministers: problemen banken VS geen gevaar eurozone

De faillissementen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank vormen geen gevaar voor Franse financiële instellingen, zegt de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. Ook de Duitse financiële toezichthouder BaFin kwam maandagochtend met een vergelijkbare geruststellende boodschap.

“Ik zie geen enkel risico op besmetting, dus we geven geen bijzondere waarschuwingen voor lokale geldschieters”, aldus Le Maire. De minister zei dat de banken en het financiële systeem in Frankrijk “solide” zijn en dat ze goed in staat zijn om schokken te weerstaan.

Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe gaf aan dat de eurozone een “zeer beperkte” blootstelling heeft aan de gevolgen van de ineenstorting van de Amerikaanse banken. Hij wees op de zeer sterke regelgeving in Europa om dergelijke kwesties af te wikkelen.

De Nederlandsche Bank (DNB) gaf vrijdag al aan dat banken in ons land weerbaar zijn. De banken kunnen een schok als gevolg van sterk stijgende rentes goed opvangen, aldus DNB. “Ik heb daar niets aan toe te voegen”, zei een woordvoerder van DNB maandag. Problemen in de Verenigde Staten bij SVB, deels het gevolg van hoge rentes, leidden vrijdag op de beurzen al tot zorgen over andere financieel dienstverleners. Maandag gingen de beurzen weer hard omlaag, met forse minnen voor financiële fondsen.

De Europese Commissie liet weten de situatie rond de banken te volgen en zei dat SVB maar een zeer kleine aanwezigheid heeft in de Europese Unie.”We nemen kennis van het snelle en beslissende optreden van de Amerikaanse autoriteiten en wij zijn in contact met relevante toezichthouders”, aldus een woordvoerder van de commissie. De Amerikaanse autoriteiten hebben ervoor gezorgd dat rekeninghouders van de banken toegang krijgen tot al hun tegoeden.