Nachtploeg steenwolproducent Rockwool legt woensdag het werk neer

Werknemers van steenwolproducent Rockwool in Roermond leggen in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 maart het werk neer. Volgens FNV Procesindustrie is dit de eerste staking bij Rockwool ooit. De nachtploeg gaat staken omdat vakbonden en directie het niet eens worden over een nieuwe cao.

Eind februari trok FNV Procesindustrie de stekker uit het overleg over de nieuwe cao en stelde het bedrijf een ultimatum. Dat verliep vorige week. In het ultimatum eiste de FNV onder meer een automatische prijscompensatie, dat wil zeggen het meestijgen van de salarissen als prijzen in de winkel omhooggaan.

De staking woensdagnacht zal niet de laatste zijn, tenzij Rockwool met een beter loonbod komt, aldus bestuurder Paul Smink van FNV Procesindustrie maandag. “Een eerste nachtdienst gaat er nu uit, dat is een begin. Rockwool moet nu heel snel een loonbod doen waarmee de mensen hun koopkracht behouden. Als dat niet gebeurt, volgen er meer acties.”

“Dit is helaas nodig, want de werknemers van Rockwool verdienen beter. De directie wil hen afschepen met een eenzijdige salarisverhoging van 6 procent, maar door de hoge inflatie is dat lang niet genoeg. Zo kunnen mensen hun boodschappen en rekeningen niet betalen.”

Bij Rockwool in Roermond werken ongeveer 1200 mensen.