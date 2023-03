Pfizer koopt biotechbedrijf Seagen voor dik 40 miljard euro

De Amerikaanse farmaceut Pfizer, bekend van zijn coronavaccin, neemt het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Seagen over voor 43 miljard dollar, omgerekend dik 40 miljard euro. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde eerder al dat de twee partijen gesprekken voerden over een mogelijke overname.

Met de overname breidt Pfizer zijn behandelingen tegen kanker uit, waarmee de farmaceut de verwachte verkoopdaling van zijn coronavaccin tracht op te vangen. Pfizer liet eerder al weten dat de omzet dit jaar naar verwachting met een derde zal teruglopen. Dat komt met name doordat er minder vraag is naar het coronavaccin, dat Pfizer samen met het Duitse BioNTech ontwikkelde.

Pfizer betaalt 229 dollar per aandeel in contanten voor Seagen. Dat is ongeveer een derde meer dan de slotkoers van de medicijnfabrikant van 172,61 dollar op vrijdag. Pfizer verwacht de transactie te financieren met de uitgifte van 31 miljard dollar aan nieuwe, langlopende obligatieleningen en een combinatie van kortetermijnfinanciering en contanten. De overname van Seagen zal naar verwachting in 2030 meer dan 10 miljard dollar bijdragen aan de omzet van Pfizer.