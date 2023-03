Terughoudendheid op Wall Street na ingrijpen VS in bankensector

Beleggers bleven wat terughoudend na het ingrijpen van Amerikaanse autoriteiten in de bankensector. Eerder op de dag gingen kleinere regionale banken in de Verenigde Staten nog hard onderuit. Dat was het gevolg van de onrust die was ontstaan na het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB). President Joe Biden probeerde beleggers nog wel gerust te stellen door ze te verzekeren dat het banksysteem veilig is.

De Amerikaanse autoriteiten grepen ook in bij Signature Bank door de wankele cryptobank uit New York te sluiten. De klanten van deze bank krijgen, evenals de klanten van SVB, al hun tegoeden terug. Daarnaast krijgen alle banken extra toegang tot contant geld bij de Federal Reserve. Daarmee wil de centrale bank voorkomen dat banken gedwongen worden om staatsobligaties met verliezen te verkopen als klanten hun tegoeden opeisen.

Ondanks de maatregelen eindigden met name kleine Amerikaanse banken flink lager. Zo kelderde First Republic Bank 61,8 procent, hoewel de bank de zorgen over haar financiƫle situatie bij beleggers probeerde weg te nemen. Verschillende analisten verlaagden echter hun advies voor de bank. Branchegenoten PacWest Bancorp en Western Alliance Bancorp verloren respectievelijk 21,1 procent en 47,1 procent.

Maar ook JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo moesten het uiteindelijk ontgelden. De banken stonden bij het sluiten van de beurzen tot bijna 7,1 procent lager.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag 0,3 procent lager op 31.819,14 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,2 procent tot 3855,76 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 11.188,84 punten. In verband met de zomertijd in de VS gaan de Amerikaanse beurzen de komende twee weken een uur eerder open en dicht.

Maar er waren niet alleen maar rode cijfers. Zo dikte Seagen 14,5 procent aan. Het farmaceutische concern Pfizer, bekend van onder meer het coronavaccin, neemt het biotechnologiebedrijf over voor 43 miljard dollar, omgerekend dik 40 miljard euro. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde eerder al dat de twee partijen gesprekken voerden over een mogelijke overname. Met de overname breidt Pfizer zijn behandelingen tegen kanker uit, waarmee de farmaceut de verwachte verkoopdaling van zijn coronavaccin tracht op te vangen. Ook branchegenoot Moderna steeg, met 7 procent.

De euro was 1,0730 dollar waard, tegen 1,0737 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 3 procent in prijs tot 74,42 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent minder op 80,39 dollar per vat.