Vakbonden kondigen eerste staking in jaren aan bij ING

Medewerkers van ING gaan voor het eerst in jaren staken voor een hoger loon. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Dinsdag houden de actievoerders meteen al een werkonderbreking van twee uur. De bonden verwachten dat er duizenden medewerkers meedoen aan de actie.

In de bankensector wordt normaal amper gestaakt. Volgens de bonden is het voor het eerst sinds de jaren tachtig dat bankmedewerkers in Nederland het werk neerleggen. In de jaren negentig is er ook nog wel eens een demonstratieve werkonderbreking gehouden bij de Postbank, een onderdeel van ING dat inmiddels volledig is opgegaan in het ING-merk.

Volgens FNV leggen medewerkers dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur het werk neer bij zowel het hoofdkantoor als bij lokale kantoren. Klanten gaan er volgens een woordvoerder in eerste instantie weinig van merken. “Deze actie is nog redelijk klantvriendelijk, heel misschien dat er bij lokale vestigingen even geen dienstverlening is”, zegt de woordvoerder. De acties kunnen in een later stadium wel verder opgevoerd worden waardoor klanten het wel gaan merken.

FNV, CNV en De Unie hadden ING onlangs al een ultimatum gesteld met de eis dat de bank de inflatie voor 14.000 ING-medewerkers zou compenseren in de nieuwe cao. Een reactie vanuit ING bleef uit, vandaar dat de bonden nu acties aankondigden. Als de directie van de bank na dinsdag nog niet op de eisen ingaat, zullen er meer werkonderbrekingen plaatsvinden.

Een woordvoerder van ING laat weten dat de bank dinsdag “mogelijk minder toegankelijk is voor klanten” als gevolg van de werkonderbreking. “Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken. Wij respecteren het stakingsrecht van onze medewerkers en vragen onze klanten om begrip voor deze situatie”, aldus de zegsman. Volgens hem doet de bank er “alles aan” om een cao af te sluiten voor twee jaar.