Werkgevers: cao-lonen sinds jaren 70 niet zo sterk gestegen

De gemiddelde stijging van de cao-lonen kwam in februari uit op het hoogste niveau sinds de jaren 70. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN. In totaal stegen de lonen binnen zestien in die maand afgesloten cao’s met gemiddeld 7 procent.

Het aantal afgesloten cao’s bleef vorige maand wel achter bij eerdere jaren, constateert de AWVN. Gemiddeld genomen zijn dat er namelijk twintig in februari. De daling komt volgens AWVN door het grote aantal cao’s dat in 2022 werd afgesloten. Daardoor is de vraag naar nieuwe cao’s kleiner. In totaal kregen zo’n 340.000 werknemers in februari te maken met nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden.

De AWVN spreekt van een trend die al sinds begin 2021 gaande is. De sterke stijging van afgelopen maand komt volgens de werkgeversvereniging onder meer door de opgelopen inflatie, waardoor werknemers gebaat zijn bij koopkrachtherstel. Ook de krapte binnen sommige delen van de arbeidsmarkt speelt volgens de werkgevers een rol.