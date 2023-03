AEX beperkt verlies ondanks onrust in financiële sector

De AEX-index op het Damrak wist dinsdag het verlies beperkt te houden, na de zware koersdalingen in de afgelopen twee handelsdagen. De banken en verzekeraars bleven wel onder druk staan door de onrust in de financiële sector die is ontstaan na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB).

De hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente mogelijk minder sterk zal verhogen door de problemen in de bankensector, gaf beleggers echter wat moed. Door de snelle en stevige verhogingen van de rente in de VS zou de SVB namelijk in de problemen zijn gekomen.

De Federal Reserve komt volgende week met zijn rentebesluit. In dat kader kijken beleggers dan ook uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer van februari, dat later op de dag wordt bekendgemaakt. Als de inflatie een verdere afkoeling laat zien zou de Fed mogelijk kunnen overwegen eerder te stoppen met de renteverhogingen.

De Europese Centrale Bank (ECB) komt donderdag al met een rentebesluit. Waarschijnlijk gaat het rentetarief in de eurozone dan opnieuw met een half procentpunt omhoog. Als de onrust in de bankensector aanhoudt zou de ECB mogelijk ook kunnen besluiten verdere renteverhogingen uit te stellen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 726,85 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 958,21 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs veerden tot 0,6 procent op. Londen daalde 0,2 procent.

Aegon, NN Group en ING stonden opnieuw in de staartgroep van de AEX, met verliezen tot 2,2 procent. Betaalbedrijf Adyen was daarentegen de sterkste stijger met een winst van 2,2 procent.

In de MidKap sloot verzekeraar ASR de rij met een min van 3,5 procent. ABN AMRO verloor 0,8 procent. De vastgoedbedrijven Eurocommercial Properties en WDP profiteerden van de speculatie op lagere rentetarieven en gingen aan kop, met winsten van rond de 3 procent. Bij de kleinere bedrijven won detacheerder Brunel 6 procent dankzij een koopadvies door Kepler Cheuvreux.

Credit Suisse zakte 4,5 procent in Zürich. Klanten van de Zwitserse bank blijven geld van hun rekeningen halen wegens zorgen over de toekomst van de geplaagde bank. In Frankfurt verloor Volkswagen dik 2 procent na publicatie van de jaarcijfers. De grootse Europese autofabrikant kondigde daarbij aan de komende vijf jaar tot 180 miljard euro te investeren in software en elektrische auto’s.

De euro was 1,0716 dollar waard, tegen 1,0737 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,4 procent in prijs tot 72,99 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 79,13 dollar per vat.