FNV: eisen inspectie versterken roep om verandering op Schiphol

De FNV zegt tevreden te zijn over de eisen die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft opgelegd aan Schiphol om de arbeidsomstandigheden op de luchthaven te verbeteren. “Na honderden klachten van werknemers over veel te zware lichamelijke belasting en de vele werknemers die hier gezondheidsschade aan over hebben gehouden, is het goed dat de Arbeidsinspectie nu gaat handhaven”, stelt de vakbond.

De inspectie wil onder meer dat de luchthaven dieselvoertuigen op het platform terugdringt. Ook moet er ruim baan komen voor het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, waarbij gezondheidseffecten vroegtijdig in beeld komen. Daarnaast moeten per direct hulpmiddelen voor de bagageafhandeling worden gebruikt om de fysieke belasting te minimaliseren.

“Bij de meeste bedrijven op Schiphol is veel mis. Zo is er geen registratie van persoonlijke blootstelling aan dieselmotoremissie en andere gevaarlijk stoffen en zijn inventarisaties van de risico‚Äôs onvolledig”, zegt de FNV.

Volgens de bond heeft de overheid bedrijven op Schiphol jarenlang vrij baan gegeven en door de “moordende concurrentie” zijn de werkers daar de dupe van. “Maar aan die praktijken komt gelukkig nu een eind”, stelt de bond.