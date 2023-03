Klanten Credit Suisse blijven geld van rekeningen halen

Klanten van de Zwitserse bank Credit Suisse blijven geld van hun rekeningen halen wegens zorgen over de toekomst van de geplaagde bank. Volgens het bankconcern hield de zogeheten uitstroom deze maand aan, ondanks dat er een grote campagne is gestart om het spaargeld van klanten terug te winnen.

“De uitstroom van klanten, op ongekende niveaus begin oktober, is deze maand niet teruggedraaid, maar is gestabiliseerd op veel lagere niveaus”, staat in het dinsdag verschenen jaarverslag van Credit Suisse. In november haalden klanten voor omgerekend 87 miljard euro van hun rekeningen bij de vermogensbeheertak van de bank. Dat gebeurde na een stortvloed aan berichten op sociale media over de financiële gezondheid van de bank.

De Zwitserse bank leed vorig jaar zijn grootste jaarverlies sinds de financiële crisis van 2008, zo werd vorige maand bekend. De tweede bank van Zwitserland kampt onder meer met hoge reorganisatiekosten en een grote uitstroom van kapitaal. Ook had Credit Suisse te maken met een reeks kostbare schandalen. Het nettoverlies bedroeg 7,3 miljard Zwitserse frank, omgerekend 7,4 miljard euro.

Het concern verloor miljarden door schandalen die ook de reputatie ernstig hebben geschaad. Zo deed Credit Suisse zaken met investeringsfonds Archegos en de financieringsmaatschappij Greensill, die omvielen door risicovol gedrag. Credit Suisse hoopt in 2024 weer winstgevend te zijn.