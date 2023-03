Krant: aanklagers VS onderzoeken bankroet Silicon Valley Bank

Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten zijn een onderzoek naar de failliete Silicon Valley Bank begonnen. Ook de Amerikaanse toezichthouder voor beurshandel, de Securities and Exchange Commission, onderzoekt de Californische bank die vorige week vrijdag werd overgenomen door Amerikaanse autoriteiten. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Volgens de zakenkrant zit het onderzoek nog in een verkennende fase en is het nog lang geen uitgemaakte zaak dat er formele beschuldigingen tegen SVB of zijn bestuurders komen. Openbaar aanklagers en toezichthouder beginnen vaak een onderzoek als financieel dienstverleners in de problemen zijn gekomen. Het onderzoek bij SVB zou zich richten op onder anderen bestuurders die enkele dagen voordat de bank omviel aandelen verkochten.