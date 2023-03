Von der Leyen verdedigt zich: Protectionistisch? Integendeel

De EU slaat met het aanstaande stimuleringsplan voor de duurzame industrie helemaal geen protectionistische weg in, verzekert voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze verdedigt zich tegen kritiek op de plannen, die ze donderdag wil presenteren. “Op geen enkel punt is het protectionistisch. Integendeel.”

De commissie komt in actie uit angst dat een reusachtig Amerikaans pakket aan subsidies voor bijvoorbeeld de productie van accu’s voor elektrische auto’s bedrijven uit Europa weglokt. Maar critici waarschuwen voor een subsidiewedloop. De plannen van de commissie doen een vooraanstaande Brusselse denktank denken aan mislukte pogingen om de eigen industrie te sturen en te bevoordelen uit de jaren zestig. Ook lidstaten als Nederland, dat vanouds zweert bij vrijhandel, hebben reserves.

Maar bedrijven van buiten Europa hebben niets te vrezen, verzekert Von der Leyen in een interview met ANP en andere persbureaus van het samenwerkingsverband European Newsroom. “Iedereen die aan onze normen voldoet kan natuurlijk onze markt op.” Deze vragen drongen zich ook bij de commissie op, erkent ze. “We hebben discussies gehad over deze kwesties. Maar we hebben een heel bewust besluit genomen om deze open houding aan te nemen.”

De commissie wil het onder meer gemakkelijker maken voor EU-landen om hun bedrijven te helpen met bijvoorbeeld belastingkortingen. Armere lidstaten zouden een beroep kunnen doen op EU-fondsen zoals het bestaande fonds voor de overgang naar duurzame energie. Verder “verminderen we administratieve rompslomp” en “versnellen we de vergunningsprocedures”, aldus de commissievoorzitter.