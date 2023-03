Air France lost door Frankrijk gegarandeerde lening volledig af

Air France heeft de door de Franse staat gegarandeerde leningen van 2,5 miljard euro volledig terugbetaald. Het gaat om een deel van de coronasteun die de Franse tak van luchtvaartcombinatie Air France-KLM ontving om niet failliet te gaan. Met de stap heeft Air France alle leningen met staatsgaranties terugbetaald.

Air France kon die lening aflossen doordat het bedrijf weer veel meer inkomsten heeft nu de internationale luchtvaart herstelt van de coronacrisis. Reizigers boeken weer volop vluchten nu de reisbeperkingen wegens Covid-19 vrijwel geheel zijn verdwenen.

Daarnaast haalde Air France-KLM 1 miljard euro op met de uitgifte van nieuwe obligaties. Daarbij zijn de rentes die het luchtvaartconcern moet betalen gekoppeld aan de resultaten die Air France-KLM boekt bij het terugdringen van de eigen CO2-uitstoot.

Die precieze duurzaamheidsdoelen rond die obligaties kregen overigens kritiek. Het gaat om het omlaag krijgen van de hoeveelheid broeikasgassen per gevlogen kilometer tot en met 2025. Maar dat betekent niet automatisch dat de totale hoeveelheid CO2-omlaag gaat, schreven economen van ABN AMRO in januari in een analyse. Als het aantal gevlogen kilometers hard toeneemt kan het namelijk best zo zijn dat de totale hoeveelheid broeikasgassen van Air France-KLM toeneemt.