Angst bankensector jaagt goudprijs omhoog

De onrust over de wereldwijde bankensector heeft woensdag geleid tot een nieuwe vlucht in goud. Sinds begin deze week werd goud, dat als veilige haven wordt beschouwd in onzekere tijden, ruim 5 procent duurder.

De goudprijs klom woensdag bijna 1 procent tot 1924 dollar per troy ounce (31,1 gram). Ook zilver werd duurder.

Europese bankaandelen werden woensdag massaal gedumpt, onder meer door grote zorgen over de toekomst van het Zwitserse Credit Suisse. Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, heeft aangegeven niet nog meer steun te verlenen aan Credit Suisse. Het bankconcern zit al langer in moeilijkheden doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen.

Afgelopen vrijdag viel de Amerikaanse Silicon Valley Bank om nadat een bankrun was ontstaan, waarbij veel klanten tegelijk geld van hun rekeningen haalden. De onrust volgde op het nieuws dat de bank veel last heeft van de sterk gestegen rentes. Die maakten veel obligaties waar de bank geld in had gestoken minder waard, waardoor die schuldpapieren alleen met verlies verkocht konden worden.