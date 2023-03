Aziatische beurzen stijgen dankzij herstel in bankensector

De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag winsten zien in navolging van de positieve stemming op Wall Street. Vooral de banken in de regio toonden herstel na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen, die volgden op de onrust in de financiële sector na het omvallen van twee Amerikaanse banken. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende week minder sterk zal gaan verhogen vanwege de problemen in de bankensector bood eveneens steun aan de aandelenhandel.

De grote Japanse banken Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Mizuho Financial Group, die in de afgelopen dagen werden meegesleurd door de verkoopgolf in de financiële sector, dikten tot 4 procent aan. Een waarschuwing van kredietbeoordelaar Moody’s over de Amerikaanse bankensector zorgde echter voor enige terughoudendheid. Volgens Moody’s zijn de vooruitzichten voor de gehele sector namelijk wel verslechterd door het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank. De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk een fractie hoger.

Ook in Australië veerden de banken op. De All Ordinaries in Sydney steeg daardoor 0,9 procent. De Zuid-Koreaanse bank Shinhan Financial Group won ruim 7 procent en hielp de Kospi in Seoul aan een winst van 1,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,2 procent dankzij koerswinsten bij Chinese techbedrijven als Alibaba (plus 2,3 procent) en Tencent (plus 1,2 procent).

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent hoger. Cijfers van de Chinese overheid tonen aan dat de economie van het land een geleidelijk herstel laat zien na het loslaten van het strikte coronabeleid. Zo namen de winkelverkopen in de periode januari en februari met 3,5 procent toe. Dat was in lijn met de verwachtingen. De stijging van de industriële productie van 2,4 procent in dezelfde periode viel echter wat tegen.