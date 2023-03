Bloomberg: autoriteiten praten met Credit Suisse over steunopties

Zwitserse autoriteiten zijn met de geplaagde bank Credit Suisse in gesprek over manieren om de situatie bij het financiële concern te stabiliseren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Er zou al zijn gesproken over meerdere vormen van mogelijke steun, van een publieke steunbetuiging tot garanties om zo nodig financieel te hulp te schieten.

Ook is naar verluidt een reddingspoging geopperd waarbij Credit Suisse op een of andere manier zou samengaan met rivaal UBS, de bank waar voormalig ING-baas Ralph Hamers momenteel topman is. De ingewijden benadrukten evenwel dat het onduidelijk is of een van de besproken opties daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Woordvoerders van Credit Suisse, UBS en de Zwitserse centrale bank weigerden commentaar te geven en het ministerie van Financiën van het land reageerde niet op vragen van Bloomberg.

Credit Suisse staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen door zorgen over de toekomst van de bank. Woensdag zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer te willen investeren in Credit Suisse. Die uitspraak zorgde voor grote onrust in de bankensector en het aandeel Credit Suisse kelderde op de beurs in Zürich woensdag dik 24 procent.

Zakenkrant Financial Times meldde eerder op de dag al op basis van bronnen dat Credit Suisse de Zwitserse centrale bank heeft verzocht om publiekelijk steun te betuigen aan het financiële concern. Ook in andere landen houden autoriteiten zich met de kwestie bezig. Volgens The Wall Street Journal zou de Europese Centrale Bank (ECB) al bij andere banken aan het navragen zijn wat hun banden zijn met Credit Suisse. Bloomberg wist daarnaast te melden dat het Amerikaanse ministerie van Financiën zou onderzoeken wat de risico’s zijn voor banken in de Verenigde Staten.