BMW: helft verkochte auto’s ruim voor 2030 volledig elektrisch

Het Duitse autoconcern BMW verwacht dat meer dan de helft van de nieuw verkochte auto’s “ruim voor” 2030 volledig elektrisch zal zijn. Dat meldt het bedrijf bij de publicatie van zijn jaarrapport en -prognose voor 2023. Ook denkt BMW aan het in productie nemen van een auto die rijdt op waterstof.

BMW verwacht dat tegen 2025 één op de vier auto’s volledig elektrisch zal zijn. Een jaar later moet dat een derde zijn, aldus het bedrijf. Daarnaast denkt BMW-topman Oliver Zipse dat voertuigen die rijden op een combinatie van elektrisch en waterstof “een zinvolle aanvulling op e-mobiliteit” zullen zijn. BMW heeft al een testauto, de iX5 Hydrogen, met een bereik van 500 kilometer. De auto is al in verschillende landen getest, meldt BMW in een verklaring. Zipse kan zich voorstellen dat een dergelijke auto in het tweede deel van het decennium in productie wordt genomen.

Verder verwacht het bedrijf uit München dat de winstmarges dit jaar uitkomen tussen de 8 en 10 procent. Dat is in lijn met de langetermijndoelstelling van het autoconcern. Vorig jaar lag de winstmarge op 8,6 procent. Voor wat betreft leveringen verwacht BMW een stijging van 1 tot 5 procent ten opzichte van de 2,4 miljoen geleverde voertuigen vorig jaar. Vorig jaar daalde het aantal leveringen met 4,8 procent als gevolg van problemen in de toeleveringsketen.

BMW publiceerde vorige week de jaarcijfers. Daaruit kwam naar voren dat de winst en omzet flink zijn gestegen. Zo bedroeg het nettoresultaat 18,6 miljard euro, een toename van 49 procent op jaarbasis. Dat kwam onder meer door prijsverhogingen voor auto’s en een hogere verkoop van duurdere modellen.