Europese Commissie: gevolgen omvallen banken VS beperkt voor EU

De rechtstreekse gevolgen van het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank (SVB), Signature en Silvergate lijken voor de EU “beperkt”. Dat heeft Eurocommissaris Mairead McGuinness (Financiële Diensten en Stabiliteit) in het Europees Parlement gezegd. “Deze banken waren niet aan dezelfde strikte liquiditeitsvereisten onderworpen” als alle Europese banken, aldus de Ierse.

Vooral de neergang van SVB zorgt voor ongerustheid op de financiële markten. In Duitsland heeft de toezichthouder een moratorium opgelegd aan de plaatselijke afdeling van de Amerikaanse bank. “En in Denemarken en Zweden zijn er wel vertegenwoordigingen van SVB aanwezig, maar geen operationele kantoren die deposito’s ophalen”, zei McGuinness.

Dat de drie banken konden omvallen, toont volgens McGuinness aan dat er “lacunes in het beheer van hun financiën” zaten. In de EU legt de zogeheten Basel-wetgeving voorwaarden op aan alle financiële instellingen, ongeacht hun grootte, onder andere op het vlak van liquiditeitsvereisten. In de VS is dat niet het geval, aldus McGuinness. Ze stelt dat de EU wel alert moet blijven, en moet nadenken of er geen lessen moeten worden getrokken uit wat in de VS gebeurd is.