Gemengd slot op Wall Street na geruststelling over Credit Suisse

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten nadat de Zwitserse centrale bank heeft beloofd om het geplaagde Credit Suisse te steunen als dat nodig is. De graadmeters op Wall Street veerden op toen duidelijk werd dat de Zwitserse autoriteiten met Credit Suisse in gesprek waren. Daarmee lijkt de markt enigszins gerustgesteld dat zich niet een nieuwe financiële crisis aan het voltrekken is zoals in 2008.

De Zwitserse autoriteiten hebben in een verklaring benadrukt dat Credit Suisse nog altijd voldoet aan de strenge vereisten wat betreft bijvoorbeeld buffers en het voldoen aan betalingsverplichtingen zoals deze gelden voor een systeembank. Ook stelden de Zwitserse centrale bank en toezichthouder Finma geen aanwijzingen te hebben dat de situatie in Zwitserland een gevolg zou zijn van de eerdere onrust bij Amerikaanse banken. In de Verenigde Staten vielen afgelopen dagen de Silicon Valley Bank en Signature Bank om.

Bij de Dow-Jonesindex bleef het dagverlies uiteindelijk beperkt tot een min van 0,9 procent tot 31.874,57 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 3891,93 punten en techbeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 11.434,05 punten. BlackRock, een van de grootste aandeelhouders van Credit Suisse, leverde bijna 1 procent aan beurswaarde in. Dit ondanks dat de Zwitserse bank zelf eerder op de dag in Zürich dik 24 procent onderuit ging.

De zorgen over de bankensector zorgden wel voor stevige koersverliezen van Amerikaanse banken. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo leverden tot ruim 5 procent in. Ook kleinere Amerikaanse banken, die dinsdag nog een sterk herstel lieten zien, moesten het ontgelden. PacWest Bancorp verloor bijvoorbeeld bijna 13 procent. First Republic Bank, een van de zwaarst getroffen regionale banken door de onrust in de sector, verloor ruim 21 procent.

Beleggers wachten vooral op meer duidelijkheid over de impact van de onrust in de bankensector op het rentebeleid van de centrale banken. Zo wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende week minder sterk zal gaan verhogen om de kalmte in de financiële sector te bewaren. Zakenbank Goldman Sachs verwacht zelfs dat de Federal Reserve helemaal zal afzien van een verdere verhoging. De Fed zou daarmee wel een signaal afgeven dat de problemen in de bankensector een groter gevaar vormen voor de economie dan de hoge inflatie.