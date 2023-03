Kredietbureau geeft Amerikaanse bank First Republic rommelstatus

Kredietbeoordelaar S&P Global is negatiever over de financiƫle gezondheid van de Amerikaanse bank First Republic geworden. Volgens analisten is het risico dat veel klanten hun geld weghalen bij de regionale bank nog altijd groot na het omvallen van twee andere Amerikaanse banken het afgelopen weekend. First Republic krijgt nu het rapportcijfer BB+, waarmee de kredietwaardigheid meerdere plekken daalt tot vlak onder de grens voor leningen met een rommelstatus.

Het betekent dat geld uitlenen aan de bank bij de risicovollere beleggingen hoort. De afwaardering volgt op het omvallen van de Silicon Valley Bank (SVB) in San Francisco en Signature Bank in New York. Beide kredietverstrekkers kampten met klanten die massaal hun tegoeden kwamen opeisen bij de bank.

Volgens S&P Global loopt First Republic meer risico’s dan vergelijkbare banken in de Verenigde Staten. Dat komt doordat de hele groep van rekeninghouders van deze bank minder divers is dan bij vergelijkbare branchegenoten.

De zeer eenzijdige groep depositohouders bij SVB leidde eerder al tot kritiek. Deze bank trok vooral klanten aan uit de tech- en start-upwereld rond San Francisco. Maar door de economisch mindere vooruitzichten hadden juist deze bedrijven meer van hun tegoeden nodig, wat zorgde voor een bovengemiddelde uitstroom van geld.

First Republic is naar balansomvang de veertiende bank van de Verenigde Staten. De bank uit San Francisco heeft 212 miljard dollar aan beleggingen uitstaan en ruim 176 miljard dollar aan deposito’s.