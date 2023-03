Shell grootste daler in lagere AEX, ook ING in staartgroep

Olie- en gasconcern Shell was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een verlies liet zien. Ook ING stond opnieuw onder druk. Dinsdag wisten de banken en verzekeraars nog te herstellen van de recente verkoopgolf die werd veroorzaakt door het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank.

Een waarschuwing van kredietbeoordelaar Moody’s over de Amerikaanse bankensector zorgde echter voor enige terughoudendheid. Volgens Moody’s zijn de vooruitzichten voor de gehele sector namelijk verslechterd door het omvallen van de twee banken.

Daarnaast kijken beleggers nu vooral uit naar de rentebesluiten van de centrale banken. Zo wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende week minder sterk zal gaan verhogen om de kalmte in de bankensector te bewaren.

De Europese Centrale Bank (ECB) komt donderdag al met het rentebesluit. De ECB zal de rente naar verwachting opnieuw met een half procentpunt verhogen in de strijd tegen de inflatie. ECB-president Christine Lagarde zal mogelijk wel ingaan op de problemen in de Amerikaanse bankensector en wat die betekenen voor de banken in Europa.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 733,80 punten. De hoofdindex won een dag eerder 1,4 procent. De MidKap daalde 0,4 procent tot 971,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent.

Naast Shell (min 1,8 procent) behoorde techinvesteerder Prosus tot de grootste dalers in de AEX, met een verlies van 1,2 procent. ING en Aegon verloren 0,7 procent. NN Group daalde 0,1 procent. Kredietbureau Moody’s werd positiever over de kredietwaardigheid van de verzekeraar.

IMCD verloor 0,9 procent. De chemicaliëndistributeur kondigde aan Valerie Diele-Braun voor te dragen als opvolger van topman Piet van der Slikke, die heeft aangegeven per 1 januari 2024 met pensioen te gaan. Diele-Braun is de baas van het Duitse chemiebedrijf CABB Group en is sinds juni 2020 lid van de raad van commissarissen van IMCD.

Fastned steeg dik 3 procent. Het snellaadbedrijf liet weten een aanbesteding voor twee snellaadstations langs de E17 bij Gent te hebben gewonnen. In Madrid zakte Inditex 3 procent na tegenvallende resultaten van het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara en Bershka. In Stockholm verloor de Zweedse concurrent H&M dik 4 procent, na teleurstellende verkoopcijfers.

De euro was 1,0733 dollar waard, tegen 1,0716 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de recente dalingen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 72,11 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent meer, op 78,30 dollar per vat.