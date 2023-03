Verenigd Koninkrijk verlengt steunregeling huishoudens tot juni

Het Verenigd Koninkrijk heeft de steunmaatregelen voor de energierekening van Britse huishoudens met drie maanden verlengd tot eind juni. Dat verklaarde de Britse regering voorafgaand aan de presentatie van de begrotingsplannen, die minister van Financiën Jeremy Hunt later op de dag zal houden.

Door de handhaving van het prijsplafond blijven de gemiddelde jaarlijkse energierekeningen voor Britse huishoudens nog drie maanden op 2500 pond (zo’n 2830 euro). Volgens eerdere plannen zouden de overheidssubsidies vanaf eind maart worden teruggeschroefd. Dat zou echter betekenen dat de rekeningen tot 3000 pond zouden stijgen. Door de verlenging van het prijsplafond wil de regering huishoudens helpen om de sterke stijging van de kosten van levensonderhoud in het land te verzachten.

“Hoge energierekeningen zijn een van de grootste zorgen voor gezinnen, daarom handhaven we de energieprijsgarantie op het huidige niveau”, zei Hunt in een verklaring. De minister verwacht dat de energieprijzen in de loop van de periode zullen dalen, waardoor de hulp na juni niet langer nodig zal zijn.

Volgens de krant The Guardian is de regering ook van plan om de gratis kinderopvang verder uit te breiden om gezinnen te helpen de crisis van de kosten van levensonderhoud te doorstaan. Zo kunnen nu ook één- en tweejarigen 30 uur gratis kinderopvang per week krijgen. Dat beleid gold al voor drie- en vierjarigen. De uitbreiding van de kinderopvang zal naar verluidt 4 miljard pond kosten.

Minister Hunt zal verder aankondigen hoe de regering de groei van de op vijf na grootste economie ter wereld weer wil aanjagen, na de schokken van de Brexit, de coronapandemie en de torenhoge inflatie. Het Verenigd Koninkrijk is het enige land van de G7, de groep van grote industriële landen, waar de productie nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis ligt.

Hunt zal naar verwachting ook belastingvoordelen voor bedrijven, nieuwe investeringszones in het Verenigd Koninkrijk en extra uitgaven voor groene energieprojecten aankondigen. Ook zullen de belastingvrije limieten voor betalingen in pensioenpotten worden opgeheven.