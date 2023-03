AEX verder omhoog na steun Credit Suisse en renteverhoging ECB

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdagmiddag verder gestegen nadat duidelijk was geworden dat Credit Suisse gebruik zal maken van aangeboden steun door de Zwitserse centrale bank SNB. De door schandalen geplaagde bank daalde de afgelopen dagen hard op de beurs en zorgde voor een paniekstemming die ook andere banken veel verlies bezorgde. Maar op donderdag werd Credit Suisse bijna een vijfde hoger gezet.

Nederlandse banken als ING (plus 2,1 procent) en ABN AMRO (plus 1,7 procent) herstelden ook wat na de afstraffing van een dag eerder. Toen gingen beide banken zo’n 10 procent omlaag. Bij het herstel van de banken speelde ook mee dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente, zoals verwacht, opnieuw met een half procentpunt verhoogde. Een hogere rente levert meer inkomsten op voor banken. Bovendien lieten ECB-president Christine Lagarde en vicepresident Luis de Guindos weten dat er weinig risico voor Europese banken is door de hoge rentes. Zij zijn minder kwetsbaar dan Amerikaanse banken zoals Silicon Valley Bank, die vorige week omviel.

Andere grote Europese banken veerden eveneens op. De grote Franse bank BNP Paribas won 1,4 procent in Parijs. In Londen klom Barclays 3,1 procent. Credit Suisse, dat woensdag bijna een kwart van zijn beurswaarde zag verdampen, maakte dat verlies weer goed met een koerssprong van ruim 19 procent in Zürich. Die bank kondigde aan dik 50 miljard euro te lenen van de Zwitserse centrale bank om zijn financiële positie te versterken.

De AEX sloot 1,5 procent in de plus op 727,06 punten. Een dag eerder kelderde de hoofdindex nog 2,9 procent. De MidKap klom 1,6 procent tot 945,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 2 procent.

Olie- en gasconcern Shell daalde 2 procent en was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak. Dat had te maken met de olieprijzen die een dag eerder stevig daalden. Donderdag herstelden die zich enigszins. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 68,22 dollar. Brentolie werd verhandeld voor 74,40 dollar per vat, een toename van 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven zette Ordina (plus 4 procent) de opmars voort. De ICT-dienstverlener liet een dag eerder al weten gesprekken te voeren met een aantal niet nader genoemde partijen over een mogelijke overname van het bedrijf. Gamesbedrijf Azerion klom na de koersdaling van een dag eerder vanwege een onderzoek door toezichthouder AFM en ging 9,4 procent omhoog.

De euro was 1,0622 dollar waard, tegen 1,0580 dollar een dag eerder.