Aziatische beurzen omlaag na onrust rond bankensector

De aandelenbeurzen in Azië en Australië hebben donderdag verliezen geleden. De onrust op de Europese beurzen rond de bankensector dreunde ook hier door. De Zwitserse bank Credit Suisse verloor een dag eerder fors aan beurswaarde na zorgen over de stabiliteit van de bank, die vannacht aankondigde tot 50 miljard Zwitserse frank te lenen van de centrale bank van het Alpenland.

De Nikkei in Tokio zakte 0,8 procent. Grote banken verloren terrein. Zo zakten Sumitomo Mitsui Financial en Mitsubishi UFJ Financial ruim 3 procent. Mizuho Financial Group verloor ongeveer 4 procent.

Ook in Sydney verloren de banken Westpac en ANZ tot zo’n 2,5 procent aan waarde. De hoofdindex van de aandelenbeurs in de Australische stad verloor 1,5 procent.

Beleggers verwerkten ook het nieuws dat de werkloosheid in Australië weer is gedaald, waarmee de arbeidsmarkt erg krap blijft. Dat kan ook van invloed zijn op het rentebeleid van de centrale bank van het land, die probeert de inflatie in te dammen met renteverhogingen.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,4 procent, waarbij olieconcerns CNOOC en PetroChina bij de grootste verliezers hoorden. De olieprijzen zijn de afgelopen dagen aanzienlijk gedaald door zorgen over de gevolgen voor de economie van de onrust rond banken.

De beurs in Shanghai zakte 0,6 procent. In Seoul verloor de Kospi 0,1 procent.