Bouwwereld reageert verdeeld op verkiezingswinst BBB

De bouwwereld reageert verdeeld op de verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat komt naar voren uit een rondgang door het ANP. Zo vraagt de branchevereniging van bouwmaterialen NVTB zich af wat BBB concreet voor plannen heeft en hoe deze van invloed zullen zijn op de bouwsector.

“Het is moeilijk inschatten wat de BBB concreet gaat doen en wat voor invloed dit gaat hebben op het bouwproces? Dat blijkt niet uit het partijprogramma”, zegt NVTB-voorzitter Titia Siertsema op de afscheidsbijeenkomst van vertrekkend Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen in de Grote Kerk in Den Haag. “Moet je het dan hebben over eerdere uitspraken van Caroline van der Plas, zoals dat stikstof geen probleem is? Het komt een keer terug bij de samenleving. Wat is dan de oplossing die ze voor ogen heeft?”

Desiree Uitzetter, voorzitter van projectontwikkelaarsvereniging NEPROM, laat weten te hopen dat de BBB zich “voor de uitvoeringskant gaat inzetten”.

Theo Winter, lid van de raad van bestuur bij bouwbedrijf Dura Vermeer, zegt dat de uitslag “dusdanig is, dat we er echt goed over moeten nadenken”. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is een “duidelijk signaal” waar de bouw wat mee moet, zegt hij. “Er zijn genoeg rapporten verschenen die constateren dat er wat moet gebeuren. Alles dat vergunningen hindert, is strijdig met het opstarten van bouwprojecten.”

Daarmee doelt hij ook op eventuele langdurige formatieprocessen van de nieuwe provinciebesturen. Daarover zegt Joep Rats, jarenlang bestuurder bij branchevereniging Bouwend Nederland en nu directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), dat de BBB “heel veel belang heeft om de bouw vlot te krijgen”. BBB is volgens hem tot nu toe welwillend geweest op talloze bouwbijeenkomsten die in de aanloop naar de verkiezingen werden georganiseerd.

Ook Gerard Hoiting, algemeen directeur bij ingenieurs- en aannemersconcern Roelofs Groep en sinds 2021 ook bestuurder bij Bouwend Nederland, schaart zich achter de bereidheid tot samenwerken van BBB. “Ik denk dat ze wel bereid zijn om een oplossing te zoeken”, zegt hij over de stikstofproblematiek in de bouw. “Ik heb best wel het idee dat ze goed voorbereid zijn. Het is een mix van oud-bestuurders en ondernemers, ik denk dat ze daarom zoveel stemmen hebben gekregen, dat ze heel veel mensen aanspreken.”