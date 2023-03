China hekelt ‘onterechte aanvallen’ op TikTok door Amerikanen

De Verenigde Staten moeten ophouden met “onterechte aanvallen” op de videoapp TikTok, vindt de Chinese regering. De populaire app is eigendom van het Chinese techbedrijf ByteDance en vormt volgens de Amerikaanse regering een bedreiging voor de nationale veiligheid. Maar Washington heeft “tot nu toe geen bewijs geleverd” voor die stelling, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

“De VS moeten stoppen met het verspreiden van onjuiste informatie over de beveiliging van data, hun ongegronde aanvallen beĆ«indigen”, vervolgde het ministerie tijdens een persbijeenkomst.

Beijing reageerde op het nieuws dat de Amerikaanse regering eist dat ByteDance zijn belang in TikTok verkoopt, zoals The Wall Street Journal op basis van ingewijden schreef. Gebeurt dit niet, dan dreigt een verbod op de app in de VS. TikTok bevestigde aan persbureau AFP dat de Amerikaanse regering op de verkoop van TikTok heeft aangedrongen.

De vooral onder jongeren populaire app ligt onder vuur sinds het bedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot gegevens van gebruikers in de VS en Europa. Steeds meer regeringen en parlementen verbieden TikTok op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel uit angst voor datadiefstal en spionage.