CNV: stakers vloerenfabriek Forbo gaan pas werken bij beter bod

De stakers bij de vloerenfabriek Forbo Flooring in Assendelft willen niet meer aan het werk gaan tot er een sterk verbeterd eindbod van de werkgever ligt. Een staking bij het bedrijf is al meer dan een week bezig en wordt nu verlengd.

“Formeel verlengen we de staking tot 27 maart. Maar als het nodig is gaan we daarna gewoon door”, zegt vakbondsbestuurder Hank Oomkes van vakbond CNV.

Volgens hem staken er ongeveer 170 van de 550 medewerkers. Maar de productie zou toch behoorlijk worden geraakt omdat er relatief veel productiemedewerkers bij de stakers zitten.

Yolanda Reus, bestuurder van vakbond FNV, geeft aan dat het loonbod van de onderneming tot nu toe veel te laag is. “Daar kunnen de mensen hun boodschappen niet van betalen”, zegt ze met daarbij een verwijzing naar de hoge inflatie van de laatste tijd.

Forbo weigert commentaar te geen. De onderneming maakt Marmoleum-vloeren die bijvoorbeeld worden gebruikt in ziekenhuizen en scholen. Ook bij zusterbedrijf Forbo-Novilon in Coevorden, dat pvc-vloeren maakt, wordt gestaakt voor een betere cao.