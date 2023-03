Damrak wacht op ECB, banken stijgen na steun Credit Suisse

De AEX-index op het Damrak liet donderdag een bescheiden herstel zien na de koersval een dag eerder. Vooral de bankensector veerde op na de koersdreun die werd veroorzaakt door de zorgen over Credit Suisse. De belofte van de Zwitserse centrale bank om de op een na grootste bank van het land te steunen zorgde daarbij voor opluchting bij beleggers.

Op de beursvloeren wordt nu in spanning gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen werd verwacht dat de centrale bank de rente opnieuw met een half procentpunt zou gaan verhogen om de inflatie te bestrijden. Door de onrust in de bankensector zal de ECB mogelijk besluiten tot een kleinere rentestap. Beleggers zijn dan ook benieuwd naar wat ECB-president Christine Lagarde zal zeggen over de huidige onrust en de mogelijke gevolgen daarvan op de toekomstige rentestappen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de plus op 719,76 punten. Een dag eerder kelderde de hoofdindex nog 2,9 procent. De MidKap klom 0,8 procent tot 938,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,1 procent.

ING en ABN AMRO stegen 1,9 en 3 procent. De banken gingen woensdag nog bijna 10 procent onderuit door de zorgen over Credit Suisse. De verzekeraars NN Group en ASR, die ook werden meegesleurd door de verkoopgolf in de financiële sector, wonnen rond de 2 procent. Aegon verloor echter 0,3 procent.

Andere grote Europese banken veerden eveneens op. In Frankfurt steeg Deutsche Bank ruim 1 procent en de grote Franse bank BNP Paribas won 1,5 procent in Parijs. In Londen klom Barclays 3,5 procent. Credit Suisse, dat woensdag bijna een kwart van zijn beurswaarde zag verdampen, maakte dat verlies weer goed met een koerssprong van 26 procent in Zürich. De door schandalen geplaagde bank kondigde aan dik 50 miljard euro te lenen van de Zwitserse centrale bank om zijn financiële positie te versterken.

Bij de kleinere bedrijven zette Ordina (plus 2,6 procent) de opmars voort. De ICT-dienstverlener liet een dag eerder al weten gesprekken te voeren met een aantal niet nader genoemde partijen over een mogelijke overname van het bedrijf.

Pharming won 1,8 procent na publicatie van de jaarcijfers. De biotechnoloog, die zijn geld had staan bij de omgevallen Amerikaanse Silicon Valley Bank, zag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen jaar stijgen. Het bedrijf bevestigde ook weer volledige toegang te hebben tot zijn banktegoeden.

De euro was 1,0604 dollar waard, tegen 1,0580 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 68,23 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 74,39 dollar per vat.