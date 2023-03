FNV ziet af van mogelijke staking bij easyJet in meivakantie

Vakbond FNV ziet af van plannen voor een mogelijke staking onder het cabinepersoneel van easyJet in de drukke meivakantie. Dat bevestigt FNV-bestuurder Stijn Jansen nadat naar buiten was gekomen dat de Britse budgetmaatschappij FNV heeft erkend als gesprekspartner voor de nieuwe cao voor haar Nederlandse stewards, stewardessen en pursers.

EasyJet, dat na KLM de grootste gebruiker is van Schiphol, had al geprobeerd om met een andere vakbond, VNC, tot een akkoord te komen over een nieuwe cao. Volgens Jansen leidde dat tot twee keer toe tot een principeakkoord maar is het nog altijd niet gelukt om tot een nieuwe cao te komen.

EasyJet heeft op de basis op Schiphol ongeveer 250 cabinemedewerkers. Rond de honderd daarvan zijn lid van FNV. In april zal de bond eveneens aan tafel zitten bij de onderhandelingen met easyJet.

“Wij zijn heel blij dat we eindelijk de belangen van onze leden bij easyJet en hun collega‚Äôs kunnen vertegenwoordigen aan de cao-tafel”, zegt Jansen. “De inflatiecrisis raakt onze leden heel hard en wij gaan ons inzetten voor een goede loonsverhoging. Ook willen wij graag afspraken maken over werkbare roosters.”