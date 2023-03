Forbes: VS onderzoekt TikTok voor bespioneren journalisten

De FBI en de Amerikaanse justitie onderzoeken filmpjesapp TikTok wegens het bespioneren van Amerikaanse journalisten. Dat schrijft zakenblad Forbes op basis van ingewijden. Al enkele maanden geleden hebben de diensten Tiktoks moederbedrijf ByteDance gedagvaard voor het leveren van informatie. Werknemers van het Chinese bedrijf zouden locatiedata en andere persoonlijke informatie van journalisten hebben opgezocht en hen zo in de gaten hebben gehouden.

Forbes meldde die praktijken in oktober vorig jaar en in december werden ze bevestigd door een intern onderzoek van ByteDance. Volgens de ingewijden van Forbes heeft de FBI al verschillende mensen ondervraagd in de zaak.

TikTok ligt al langer onder vuur vanwege de banden met de Chinese overheid en de vele informatie die de app verzamelt over zijn gebruikers. Deze week eiste de Amerikaanse commissie voor buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten (CFIUS) dat ByteDance TikTok verkoopt of dat TikTok verboden wordt in de VS. Zowel de FBI als de Amerikaanse Justitie is vertegenwoordigd in CFIUS.

Al onder ex-president Donald Trump was TikTok in opspraak. Trump probeerde een verkoop van de Amerikaanse activiteiten aan Oracle door te drukken, maar dat ging uiteindelijk niet door. Sindsdien heeft ByteDance zelf geïnvesteerd in maatregelen die het mogelijk moeten maken om actief te blijven in de VS. Alle gegevens van Amerikaanse gebruikers zouden op servers in de VS worden opgeslagen en beheerd worden door een team dat onder toezicht zou komen te staan van de overheid. Maar toen het bedrijf toegaf journalisten te hebben gevolgd, leek de haalbaarheid van dat plan te slinken.