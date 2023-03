Geen beursgang voor moederbedrijf Blokker en Intertoys

Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van onder meer Blokker en Intertoys, heeft zijn plannen voor een beursgang voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat bevestigt meerderheidsaandeelhouder Michiel Witteveen na een bericht van Quote. De stijging van lonen en andere kosten schoppen eerder opgestelde plannen voor het winkelbedrijf zodanig in de war dat hij afziet van de gang naar de beurs.

“Als je naar de beurs gaat, moet je wel je plan halen. Je moet beloftes aan beleggers wel waar kunnen maken”, zegt Witteveen. “Het kostenniveau in zijn totaliteit is enorm gestegen. De tijden zijn nu enorm turbulent, de oorlog in Oekra├»ne raakt ons allemaal. Nu wil ik eerst afwachten hoe het zich ontwikkelt en rust in de tent krijgen.”

Mirage Retail, dat ook elektronicaketen BCC en winkelketen Big Bazar bezit, wilde eigenlijk in 2022 de stap naar de beurs zetten. Maar eind 2021 stelde het bedrijf de beursgang al uit omdat de coronapandemie voor veel onzekerheid zorgde, onder andere doordat winkels weer gedwongen dicht moesten. Kort na zijn overname van Blokker en andere winkelketens in 2019 noemde Witteveen een beursnotering nog een belangrijke stap om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

Veel Nederlandse beursgangen zijn de afgelopen tijd afgeblazen. Zo stelde de webwinkel voor elektronica en witgoed Coolblue zijn beursgang in 2021 tot nader order uit. Supermarktenconcern Ahold Delhaize zag er afgelopen zomer van af om een deel van de aandelen van webwinkel bol.com naar de beurs te brengen. Webwinkels groeiden tijdens de coronacrisis nog hard door de sluiting van fysieke winkels, maar aan die stormachtige groei kwam na het einde van de lockdownmaatregelen een einde. Ook daalde de vraag naar bijvoorbeeld smartphones of pc’s vorig jaar hard, na een piek in de coronajaren.