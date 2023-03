Goksites stuwen uitgaven tv-advertenties naar recordhoogte

Adverteerders hebben in 2022 een recordbedrag uitgegeven aan reclames op televisie. Dat komt onder andere door de vele reclames voor onlinegokken die op tv verschenen. Daarnaast konden tv-zenders hogere prijzen vragen voor het uitzenden van reclamespotjes.

De totale uitgaven aan tv-reclames liepen op tot 977 miljoen euro, meldt de marketingorganisatie voor tv-reclame Screenforce. Dat is 8 procent meer dan in 2021. Vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, stegen de reclamebestedingen voor televisie met 18 procent.

Een groot deel van de groei kwam in 2022 voor rekening van goksites. In het najaar van 2021 werd het aanbieden van onlinekansspelen legaal, wat leidde tot een offensief aan reclames om spelers naar onlinecasino’s te lokken. Daar komt binnenkort waarschijnlijk een einde aan, want het kabinet werkt aan een verbod op ongerichte gokreclames.

Volgens Screenforce-directeur Michel van der Voort had de groei van de tv-reclamemarkt ook veel te maken met gestegen prijzen. In Nederland betalen adverteerders feitelijk voor een bepaald aantal kijkers dat ze willen bereiken met hun spotje. Na twee jaren van lockdowns daalde de tijd die Nederlanders gemiddeld voor de televisie doorbrengen. Daarmee kromp het aanbod van advertentieruimte terwijl de vraag hoog bleef, wat tot hogere tarieven leidde.

Procter & Gamble was vorig jaar de grootste adverteerder. Dat Amerikaanse concern is onder andere eigenaar van de wasmiddelen Dreft en Ariel, luiers van Pampers en Gillette-scheermessen. Op plek twee en drie staan het moederbedrijf van Kruidvat, A.S. Watson, en supermarktketen Albert Heijn.

Screenforce promoot televisie als reclamemedium voor onder andere de STER, die voor publieke omroepen reclames verkoopt. Maar ook commerciƫle partijen doen mee zoals Talpa Networks en Ad Alliance. Dat laatste bedrijf verkoopt advertentieruimte voor zenders van RTL.