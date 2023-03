Grootste aandeelhouder Credit Suisse noemt onrust ‘ongegrond’

Het forse verlies aan beurswaarde voor Credit Suisse op woensdag was “volledig ongegrond”, zei de voorzitter van de grootste aandeelhouder van de bank. Volgens Ammar al-Khudairy van Saudi National Bank is de op een na grootste bank van Zwitserland in de kern gezond.

“Als je kijkt naar wat zelfs de Zwitserse centrale bank gisteren zei met alle ratio’s, dan zijn die allemaal gezond, alles gaat goed”, zei al-Khudairy in een interview met de Amerikaanse zakennieuwszender CNBC. “Ik denk niet dat ze meer kapitaal nodig hebben.”

Een dag eerder verloor Credit Suisse nog bijna een kwart op de aandelenbeurs in Zürich, na de opmerking van al-Khudairy dat Saudi National Bank absoluut niet van plan is om extra te investeren in de bank. Hij verklaarde dat dit niet kon wegens geldende regels.

“Markten zijn grillig en zoeken naar verhalen of dingen die hun zorgen bevestigen”, zei hij voor de camera van CNBC. “We zijn nooit om hulp gevraagd. En voor zover ik weer, is er ook nooit een verzoek om steun geweest.”

Credit Suisse maakte in de nacht van woensdag op donderdag bekend tot 50 miljard Zwitserse frank (ruim 50 miljard euro) te lenen van de Zwitserse centrale bank. Het gaat volgens de kredietverstrekker om een voorzorgsmaatregel om voldoende liquide middelen te hebben, oftewel middelen om de financiële verplichtingen direct na te kunnen komen. Ook koopt de bank voor miljarden aan eigen obligaties terug. Tegelijkertijd benadrukte de bank dat zijn buffers voldoen aan de eisen voor een grote, belangrijke bank.