ING en ABN AMRO stijgen flink op beurs na steun Credit Suisse

ING en ABN AMRO zijn donderdag net als andere Europese banken flink omhooggegaan op de aandelenbeurzen. De grootste Nederlandse banken kelderden woensdag nog bijna 10 procent door de zorgen over Credit Suisse. De geplaagde Zwitserse bank, die woensdag bijna een kwart van zijn beurswaarde zag verdampen, toonde eveneens herstel. De belofte van de Zwitserse centrale bank om Credit Suisse te steunen zorgde voor opluchting bij beleggers.

Credit Suisse kondigde in de nacht van woensdag op donderdag al aan dik 50 miljard euro te lenen van de centrale bank om zijn financiële positie te versterken. Het aandeel maakte een koerssprong van 30 procent in Zürich.

De Zwitserse bank stond al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen door zorgen over de toekomst van de bank. Een opmerking van de voorzitter van de Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder van Credit Suisse, zorgde woensdag echter voor paniek. Hij zei absoluut niet van plan te zijn extra te investeren in de bank. De voorzitter legde echter uit dat dit niet kon wegens geldende regels en dat Credit Suisse ook niet om hulp heeft gevraagd. Volgens de voorzitter was de koersval dan ook “volledig ongegrond”.

ING dikte ruim 2 procent aan. Ook verzekeraars Aegon en NN Group veerden op en lieten plussen zien tot 1,7 procent. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 720,97 punten. Een dag eerder kelderde de hoofdindex nog 2,9 procent. De MidKap steeg 1,2 procent tot 941,69 punten dankzij een koerswinst van dik 2 procent van ABN AMRO.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,4 procent bij. In Frankfurt steeg Deutsche Bank dik 3 procent en de grote Franse bank BNP Paribas won 2 procent in Parijs. In Londen klom Barclays 3 procent.

Beleggers kijken nu in spanning uit naar de reactie van de Europese Centrale Bank (ECB) op de recente onrust in de bankensector. De ECB komt later op de dag met het rentebesluit. Algemeen werd verwacht dat de centrale bank de rente in de eurozone opnieuw met een half procentpunt zou gaan verhogen om de hardnekkige inflatie te bestrijden. Door de onrust in de bankensector zal de ECB mogelijk besluiten tot een kleinere rentestap van een kwart procentpunt.

De euro was 1,0617 dollar waard, tegen 1,0580 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden iets op na de forse dalingen op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 68,03 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 74,22 dollar per vat.