Krant: VS eisen dat Chinese eigenaren belang in Tiktok verkopen

De Amerikaanse regering eist dat de Chinese eigenaren van TikTok hun belang in de populaire filmpjesapp verkopen, anders riskeren ze een mogelijk Amerikaans verbod op de app. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Daarmee zou Washington harder willen optreden dan het tot nu toe deed.

TikTok is eigendom van het Chinese technologiebedrijf ByteDance en ligt al langer onder vuur sinds het bedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot gegevens van gebruikers in de Verenigde Staten en Europa. Steeds meer regeringen en parlementen verbieden TikTok ook op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel uit angst voor datadiefstal en spionage.

In de Verenigde Staten ondergaat TikTok momenteel ook een nationale veiligheidsbeoordeling door het Comité voor Buitenlandse Investeringen (Cfius). Dat comité bekijkt een aantal maatregelen die TikTok wil nemen om de zorgen binnen de VS over de nationale veiligheid weg te nemen. Dat plan, genaamd Project Texas, omvat onder meer het inschakelen van het Amerikaanse techbedrijf Oracle om Amerikaanse gebruikersgegevens te beheren en het aanstellen van een door de VS goedgekeurde raad van toezicht.

Tiktok is zelf van mening dat een gedwongen verkoop helemaal geen oplossing biedt voor de veiligheidszorgen. “Als het beschermen van de nationale veiligheid het doel is, lost een verkoop het probleem niet op: een verandering van eigenaar zou geen nieuwe beperkingen opleggen aan gegevensstromen”, zei een TikTok-woordvoerster woensdag volgens The Wall Street Journal. Het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat Cfius leidt, weigerde de krant commentaar te geven.