Pakketbezorger FedEx heeft last van minder vraag

Pakketbezorger FedEx heeft ook in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar last gehouden van minder vraag naar zijn diensten. Door de hoge inflatie wordt er minder besteld bij webwinkels en heeft FedEx dus ook minder pakketjes te bezorgen. In de maanden december, januari en februari hield het bedrijf de winst nog enigszins op peil door in de kosten te snijden.

De omzet van FedEx kwam in die periode uit op 22,2 miljard dollar, omgerekend een kleine 21 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 23,6 miljard dollar. Onder de streep hield de pakketbezorger 771 miljoen dollar over, tegen 1,1 miljard dollar een jaar eerder. Die lagere winst heeft onder meer te maken met duurdere brandstof voor het wagenpark en de vliegtuigvloot van FedEx, maar ook de lonen gingen omhoog.

Voor heel het boekjaar 2023, dat in mei eindigt, verhoogt FedEx zijn verwachtingen. Het bedrijf rekent op een fors hogere winst per aandeel. Dat komt omdat het besparen van de kosten meer resultaat zal opleveren, aldus financieel directeur Michael Lenz.