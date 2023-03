Regionale banken stijgen op Wall Street na steun First Republic

Amerikaanse regionale banken zijn donderdag in het groen geëindigd na enkele dagen van stevige verliezen. Beleggers kregen weer wat hoop na een steunactie van verschillende grotere banken voor First Republic Bank. Van die Californische bank werd gevreesd dat die in dezelfde problemen kon raken als de omgevallen Silicon Valley Bank. Maar elf banken storten in totaal 30 miljard dollar op rekeningen bij First Republic, waardoor de bank voldoende geld beschikbaar heeft om op korte termijn aan alle geldverzoeken van klanten te voldoen.

De aandelen van First Republic, die eerder op donderdag ruim een derde lager stonden, sloten uiteindelijk met een plus van 10 procent. Ook PacWest Bancorp (plus 0,7 procent) en Western Alliance Bancorp (plus 14,1 procent) eindigden in het groen.

Beleggers zijn verder vooral benieuwd hoe de Amerikaanse centrale bank zal reageren op de onrust in de bankensector. De Federal Reserve houdt volgende week zijn rentevergadering en beleggers hopen dat de centrale bank dan zal besluiten om de rente minder sterk te verhogen om de kalmte in de financiële sector te bewaren. De Europese Centrale Bank (ECB) besloot donderdag echter wel om vast te houden aan een renteverhoging van een half procentpunt.

De Dow-Jonesindex boekte ook herstel en eindigde 1,2 procent hoger op 32.246,55 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,8 procent tot 3960,28 punten en techbeurs Nasdaq dikte 2,5 procent aan. Die graadmeter kwam op 11.717,28 punten.

Snap, het moederbedrijf van de app Snapchat, steeg 7,3 procent. De koerswinst van het bedrijf achter de populaire app waarmee foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld volgde op het mogelijke verbod van de Chinese videoapp TikTok in de Verenigde Staten.

Het populaire TikTok is eigendom van het Chinese techbedrijf ByteDance en vormt volgens de Amerikaanse regering een bedreiging voor de nationale veiligheid. De Amerikaanse regering eist dan ook dat ByteDance zijn belang in TikTok verkoopt. Gebeurt dit niet, dan dreigt een verbod op de app in de VS. Ook Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, profiteerde van het mogelijke verbod en klom 3,6 procent.

Virgin Orbit ging haast 30 procent onderuit. Het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson heeft bijna alle werknemers met verlof gestuurd. Het verlof is bedoeld om het bedrijf meer tijd te geven om een nieuw investeringsplan af te ronden om uit de financiële problemen te komen.

De euro was 1,0612 dollar waard, tegen 1,0622 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 68,30 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 74,68 dollar per vat.