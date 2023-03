Rentebesluit ECB en steun Credit Suisse centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag opnieuw uit naar de bankensector. Woensdag gingen de banken en verzekeraars hard omlaag door de zorgen over de geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse, die bijna een kwart van zijn beurswaarde zag verdampen. De Zwitserse centrale bank heeft inmiddels beloofd de op een na grootste kredietverstrekker van het land te steunen en Credit Suisse kondigde vannacht aan 50 miljard Zwitserse frank (dik 50 miljard euro) te lenen van de centrale bank om zijn financiƫle positie te versterken.

De steun aan Credit Suisse zal naar verwachting voor opluchting zorgen op de Europese beurzen, waarbij vooral de banken flink lijken te herstellen van de verkoopgolf een dag eerder. Alle aandacht gaat nu uit naar de reactie van de Europese Centrale Bank (ECB) op de recente onrust in de bankensector.

De ECB komt later op de dag met het rentebesluit. Algemeen werd verwacht dat de centrale bank de rente in de eurozone opnieuw met een half procentpunt zou gaan verhogen om de hardnekkige inflatie te bestrijden. Door de onrust in de bankensector zal de ECB mogelijk besluiten tot een kleinere rentestap van een kwart procentpunt. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar het commentaar van ECB-president Christine Lagarde op de huidige onrust in de bankensector en de mogelijke gevolgen daarvan op de toekomstige rentestappen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op openingswinst van 1,5 procent, na de koersval van 2,9 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lijken te herstellen van de zware verliezen op woensdag. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag wel omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de min door koersverliezen bij de Japanse banken. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,8 procent kwijt.

Op het Damrak kwam Pharming nog met cijfers. De biotechnoloog, die zijn geld had staan bij de omgevallen Silicon Valley Bank, zag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen jaar stijgen. De nettowinst daalde wel met 14 procent. Het bedrijf bevestigde daarnaast weer volledige toegang te hebben tot zijn banktegoeden.

Ook de bouwbedrijven BAM en Heijmans staan in de belangstelling na de overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen. De BBB verzet zich sterk tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Het is dan ook de vraag of het de regering lukt de plannen door te voeren.

De euro was 1,0606 dollar waard, tegen 1,0580 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de forse dalingen op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 68,07 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 74,29 dollar per vat.