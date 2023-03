Reuters: vrijdag deadline voor biedingen op omgevallen banken

Amerikaanse toezichthouders geven geïnteresseerde partijen tot vrijdag de tijd om een bod te doen op de failliete Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De overheidsdienst FDIC, die is aangesteld als bewindvoerder, hoopt dat de gevallen banken zo snel mogelijk terugkeren in private handen.

De FDIC wil de banken het liefst in hun volledigheid verkopen, hoewel de mogelijkheid voor een verkoop van verschillende onderdelen blijft bestaan. Reuters meldt verder dat de FDIC wil dat een eventuele koper van Signature de crypto-activiteiten van die omgevallen bank laat vallen. Signature stond bekend als bank die veel diensten verleende aan bedrijven die actief zijn in de handel in cryptomunten.

Alleen bedrijven met een bankvergunning mogen naar verluidt bieden. Dat verkleint de kans dat investeringsmaatschappijen de kredietverstrekkers inlijven.

SVB viel vrijdag om, nadat een bankrun was ontstaan. De bank uit Californië richtte zich vooral op durfinvesteerders en start-ups, en in die klantengroep ontstonden veel zorgen over de stabiliteit van de bank. De Amerikaanse overheid nam zondag de controle over bij Signature Bank in New York. Volgens de financieel toezichthouder van de staat New York kampte ook deze bank met klanten die massaal geld van hun rekeningen haalden. Daarnaast had deze instantie haar vertrouwen in Signature Bank verloren.

De twee faillissementen hebben op de aandelenbeurzen van New York en in Europa voor grote onrust gezorgd. Aandelen van veel banken verloren fors aan waarde.