Topman Credit Suisse roept personeel op hoofd koel te houden

Topman Ulrich Körner van de geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse roept zijn personeel op het hoofd koel te houden en zich te concentreren op de feiten om de onrust rond de bank te stoppen. Ook beloofde hij snel door te gaan met het plan om de activiteiten van de bank te stroomlijnen.

Körner, die sinds juli vorig jaar de hoogste baas is, staat voor de zware taak om het vertrouwen in de bank te herstellen. De op een na grootste bank van Zwitserland kampt met reputatieschade en een grote uitstroom van klanten en kapitaal door een reeks kostbare schandalen. Zo deed Credit Suisse zaken met investeringsfonds Archegos en de financieringsmaatschappij Greensill, die in 2021 al omvielen door risicovol gedrag. De bank leed daardoor vorig jaar het grootste verlies sinds de financiële crisis van 2008.

Onder Körner is Credit Suisse nu bezig met een grote herstructurering om kosten te besparen, waarbij 9000 arbeidsplaatsen verloren gaan. In een memo aan het personeel zei de topman dat de bank zich moet blijven concentreren op de ingezette transformatie. “Duidelijke communicatie is essentieel om ervoor te zorgen dat onze klanten en andere belanghebbenden de sterke punten van de bank, onze strategie en de snelle vooruitgang die we boeken om het nieuwe Credit Suisse te creëren, begrijpen”, schreef de topman.

De memo aan het personeel volgde kort nadat de bank een overeenkomst had bereikt met de Zwitserse centrale bank om ruim 50 miljard euro te lenen. Die extra steun kwam na de koersval van Credit Suisse van bijna 25 procent op woensdag. Een opmerking van de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder van Credit Suisse, zorgde daarbij voor paniek. Hij zei absoluut niet van plan te zijn extra te investeren in de bank. De voorzitter van Saudi National Bank legde echter uit dat dit niet kon wegens geldende regels en dat Credit Suisse ook niet om hulp heeft gevraagd. Volgens de voorzitter was de koersval dan ook “volledig ongegrond”.

De wereldwijde bankensector ligt sinds het omvallen van de Silicon Valley Bank en de Signature Bank onder een vergrootglas. Körner sprak van een “moeilijke week voor de hele bankensector” na de ineenstorting van de twee Amerikaanse banken. De vertraging van het jaarverslag van Credit Suisse heeft volgens hem ook geleid tot “meer aandacht voor Credit Suisse”. De bank moest vorige week de publicatie van het jaarverslag uitstellen na een verzoek om extra informatie door de Amerikaanse toezichthouder SEC.