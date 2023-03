Topman Pharming: omvallen SVB ‘uniek moment’, geld helemaal veilig

Het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) was volgens topman Sijmen de Vries van de Leidse biotechnoloog Pharming “toch iets van een uniek moment om mee te maken”. Pharming had in totaal 45 miljoen dollar op rekeningen staan bij het failliete SVB, maar dankzij garanties van de Amerikaanse overheid voor tegoeden van rekeninghouders en de overname van de Britse tak van SVB door HSBC is dat geld “helemaal veilig”, aldus De Vries.

Het bedrag is ongeveer een kwart van alle contanten die Pharming heeft. Volgens De Vries is het “fijn” dat Pharming het geld dankzij de Amerikaanse maatregelen “snel en volledig” heeft teruggekregen. Hij stelt dat al zou dat geld zelfs verloren zijn gegaan dat dit geen grote negatieve gevolgen voor Pharming zou hebben, want de kaspositie is volgens hem erg sterk. “Maar het zou wel heel irritant zijn geweest als je 45 miljoen zou kwijtraken op die manier”, aldus De Vries.

De Vries zegt zich ook geen zorgen te maken over de gevolgen van de bredere onrust die is ontstaan in de bankensector door het omvallen van SVB voor Pharming. “We zijn een winstgevend bedrijf en we kunnen alle investeringen met gemak doen. We zijn geen typische start-up.”

De topman stelt zelfs dat de onrust in de bankensector kansen kan bieden voor Pharming, bijvoorbeeld omdat andere biotechbedrijven het moeilijker krijgen met het aantrekken van financiering. “De biotechsector had het al moeilijk in dit klimaat en dit maakt het er niet makkelijker op. We zijn zeer intensief op zoek om rechten op bewezen werkzame producten in een laat stadium van ontwikkeling over te nemen. Of gewoon zelf zo’n biotechbedrijf over te nemen.”