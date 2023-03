TotalEnergies verkoopt alle tankstations in Nederland en Duitsland

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies verkoopt al zijn tankstations in Nederland en Duitsland aan het Canadese bedrijf Couche-Tard, in totaal bijna 1600. De naam van TotalEnergies zal nog wel minstens vijf jaar lang te zien zijn, dat is zolang het olieconcern de stations van brandstof voorziet.

In totaal is er 3,1 miljard euro met de deal gemoeid. Daarin zijn ook tankstations in België en Luxemburg meegenomen, waar Couche-Tard 60 procent van de activiteiten overneemt.

De reden dat TotalEnergies de tankstations van de hand doet, komt onder meer door de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie. Zo wordt vanaf 2035 de verkoop van nieuwe auto’s met een traditionele verbrandingsmotor aan banden gelegd. TotalEnergies merkte al dat de verkoop van brandstof terugliep, volgens het bedrijf vanwege het feit dat eigenaren van elektrische auto’s hun voertuigen thuis of op werk opladen.

Daarom deed TotalEnergies een beroep op Couche-Tard. Het Canadese bedrijf heeft namelijk ervaring met de exploitatie van winkels naast tankstations. Dat kan volgens TotalEnergies helpen om de tankstations van de toekomst om te vormen naar plekken waar mensen naartoe komen voor meer dan alleen brandstof.

Wat ook meespeelt is de doelstelling van TotalEnergies om de verkoop van aardolieproducten tegen 2030 met 30 procent te verminderen. Daarmee wil het bedrijf zijn koolstofuitstoot verminderen. In dat kader heeft TotalEnergies sinds 2015 al afstand gedaan van tankstations in Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.